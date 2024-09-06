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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 4 реала Карла IV - Испания

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4 реала 1788-1808

Год Знак Описание Продажи Продажи
1788 M MF 0 31789 M MF 0 61790 M MF 0 11791 M MF 0 771792 M MF 0 1061793 M MF 1 471794 M MF 1 481795 M MF 0 151796 M MF 0 431797 M MF 0 21803 S CN 0 281804 M FA 0 521805 M FA 0 361806 M FA 0 31807 S CN 0 61808 M FA 0 161808 M AI 0 11
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