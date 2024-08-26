Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1803 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1803 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31827 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Bertolami
Дата 21 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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