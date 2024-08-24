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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1803 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1803 M FA
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
4 эскудо 1803 M FA
Средняя цена 640 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
2 эскудо 1803 M FA
Средняя цена 420 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
2 эскудо 1803 S CN
Средняя цена 330 $
Продажи
0 26

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1803 M FA
Средняя цена 430 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
8 реалов 1803 S CN
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
4 реала 1803 S CN
Средняя цена 890 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 реала 1803 M FA
Средняя цена 50 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 реала 1803 S CN
Средняя цена 45 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 реал 1803 M FA
Средняя цена 55 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 реала 1803 M FA
Средняя цена 85 $
Продажи
0 30

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1803
Средняя цена 80 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
4 мараведи 1803
Средняя цена 30 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 мараведи 1803
Средняя цена 35 $
Продажи
0 16

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 18** (1800-1808) Пробные
Средняя цена 790 $
Продажи
0 1
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