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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1803 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1803 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1803 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1803 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (2)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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