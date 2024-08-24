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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1803 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 мараведи 1803 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 мараведи 1803 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1803 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 80 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 2 мараведи 1803 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1803 на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1803 на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1803 на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1803 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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