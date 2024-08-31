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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 2 мараведи Карла IV - Испания

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2 мараведи 1788-1808

Год Знак Описание Продажи Продажи
1788 0 41789 0 91790 0 101791 0 31793 0 61794 0 51795 0 01796 0 251797 0 281798 0 121799 0 101801 0 261802 0 81803 0 161805 0 151807 0 111808 0 10
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