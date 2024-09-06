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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1794 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 мараведи 1794 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 мараведи 1794 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1794 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 59 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 мараведи 1794 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 59 EUR
Испания 2 мараведи 1794 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 мараведи 1794 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1794 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Испания 2 мараведи 1794 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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