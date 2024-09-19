Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1794 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 эскудо 1794 M MF
Средняя цена 740 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 эскудо 1794 M MF
Средняя цена 440 $
Продажи
1 305
Аверс
Реверс
2 эскудо 1794 M M
Средняя цена 780 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1794 S CN
Средняя цена 340 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 эскудо 1794 M MF
Средняя цена 220 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1794 M MF
Средняя цена 450 $
Продажи
0 31

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1794 M MF
Средняя цена 880 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
2 реала 1794 M MF
Средняя цена 60 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 реал 1794 M MF
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1794 S CN
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1794
Средняя цена 75 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 мараведи 1794
Средняя цена 85 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 мараведи 1794
Средняя цена 40 $
Продажи
0 5
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск