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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1794 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1794 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1794 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1794 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Spink UK за 460 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1794 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 1 реал 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 1 реал 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1794 M MF на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Испания 1 реал 1794 M MF на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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