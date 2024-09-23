Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1794 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1794 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Spink UK за 460 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
- Soler y Llach (1)
- Spink (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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