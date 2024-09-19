Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1794 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 мараведи
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1794 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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