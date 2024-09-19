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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1794 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1794 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1794 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1794 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34241 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7500 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 500 NOK
Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Bertolami - January 10, 2021
Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 4 реала 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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