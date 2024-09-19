Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1794 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1794 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34241 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7500 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
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Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF40 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
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