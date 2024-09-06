Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1794 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
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Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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