Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1794 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1794 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1794 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (3)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (2)
  • Hess Divo (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (2)
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 651 EUR
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Heritage - January 14, 2015
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Cayón - October 28, 2014
Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 эскудо 1794 M MF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1794 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск