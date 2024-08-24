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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 4 эскудо Карла IV - Испания

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4 эскудо 1788-1808

Год Знак Описание Продажи Продажи
1788 M MF 0 01789 M MF 0 11790 M MF 0 201791 M MF 1 3051792 M MF 1 2661794 M MF 0 271795 M MF 1 2171796 M MF 1 2261801 M FA 1 341801 S C 0 01803 M FA 0 621808 S C 0 0
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