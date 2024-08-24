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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1789 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1789 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1789 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1789 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
Испания 4 эскудо 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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