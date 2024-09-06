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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1801 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1801 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1801 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1801 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzenonline (1)
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  • Soler y Llach (6)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
782 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Heritage - September 8, 2016
Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Heritage - September 8, 2016
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Heritage - April 19, 2016
Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Испания 4 эскудо 1801 M FA на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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