Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1801 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1801 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 4 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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