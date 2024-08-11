Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1808 года S C (Испания, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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