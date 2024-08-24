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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1790 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1790 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1790 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 2500 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
883 $
Цена в валюте аукциона 920 EUR
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
816 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность F12 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Heritage - September 23, 2005
Испания 4 эскудо 1790 M MF на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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