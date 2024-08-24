Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1790 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 2500 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (10)
- Cayón (3)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- Herrero (1)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
816 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность F12 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск