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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1790 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1790 M MF
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
8 эскудо 1790 S C
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 эскудо 1790 M MF
Средняя цена 870 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 эскудо 1790 M MF
Средняя цена 420 $
Продажи
0 391
Аверс
Реверс
2 эскудо 1790 S C
Средняя цена 300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1790 M MF
Средняя цена 190 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1790 M MF
Средняя цена 520 $
Продажи
0 29

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1790 S C
Средняя цена 690 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 реала 1790 M MF
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 реала 1790 M MF
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 реал 1790 M MF
Средняя цена 20 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 реала 1790 M MF
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1790
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 мараведи 1790
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 мараведи 1790
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 мараведи 1790
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2
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