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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1790 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1790 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1790 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1790 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5081 проданному на аукционе Cayón Subastas за 75 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1790 M MF на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 1/2 реала 1790 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1/2 реала 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1790 M MF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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