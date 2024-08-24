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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1790 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1790 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1790 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1790 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5137 проданному на аукционе Cayón Subastas за 170 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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Испания 4 реала 1790 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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