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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1790 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 мараведи 1790 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 мараведи 1790 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1790 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 72010 проданному на аукционе Stack's Bowers за 260 USD. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1790 на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1790 на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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