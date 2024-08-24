Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1790 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 мараведи
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1790 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 72010 проданному на аукционе Stack's Bowers за 260 USD. Торги состоялись 27 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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