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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1790 года S C (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1790 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1790 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1790 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
Испания 8 реалов 1790 S C на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 620 EUR
Испания 8 реалов 1790 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 8 реалов 1790 S C на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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