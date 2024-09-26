Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1790 года S C (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1790 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск