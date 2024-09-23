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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1790 года S C (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1790 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1790 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 23000 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10406 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
5211 $
Цена в валюте аукциона 4501 EUR
Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 S C на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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