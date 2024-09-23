Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1790 года S C (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 23000 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (7)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10406 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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