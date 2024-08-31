Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1790 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3700 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (12)
- Cayón (3)
- Heritage Eur (1)
- Herrero (2)
- HERVERA (3)
- Jesús Vico (1)
- Monedalia.es (2)
- Soler y Llach (6)
- Tauler & Fau (4)
- UBS (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2060 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск