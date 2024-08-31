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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1790 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1790 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1790 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3700 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2670 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2060 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1790 M MF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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