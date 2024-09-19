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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1790 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1790 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1790 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Monedalia.es за 340 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (3)
Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Heritage - September 10, 2014
Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Испания 1 эскудо 1790 M MF на аукционе Goldberg - February 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 февраля 2013
Сохранность F12 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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