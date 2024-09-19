Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1790 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Monedalia.es за 340 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
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Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
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Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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