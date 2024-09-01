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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1803 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1803 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1803 года M FA - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1803 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Cayón Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 660 EUR
Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
767 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Goldberg - September 28, 2021
Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Goldberg - September 28, 2021
Продавец Goldberg
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Bertolami - September 20, 2017
Продавец Bertolami
Дата 20 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1803 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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