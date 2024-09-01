Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1803 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1803 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Cayón Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.
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Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2022
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Дата 28 сентября 2022
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Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 3 июня 2021
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Дата 2 июля 2020
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Дата 27 февраля 2020
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Дата 29 мая 2019
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Где продать?
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