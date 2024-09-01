Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1794 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 мараведи
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1794 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 575 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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