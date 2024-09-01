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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1794 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1794 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1794 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1794 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 575 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (2)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Rio de la Plata - October 17, 2020
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Tauler & Fau - April 29, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Soler y Llach - May 9, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1794 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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