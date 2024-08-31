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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 8 мараведи Карла IV - Испания

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8 мараведи 1788-1808

Год Знак Описание Продажи Продажи
1788 0 81789 0 71790 0 41791 0 61792 0 101793 0 91794 0 211795 0 281796 0 161797 0 211798 0 111799 0 321800 0 141801 0 171802 0 141803 0 241804 0 271805 0 81806 0 281807 0 451808 0 40
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