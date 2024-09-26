Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1801 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 мараведи
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1801 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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