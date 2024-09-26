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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1801 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1801 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1801 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1801 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (4)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (2)
Испания 8 мараведи 1801 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1801 на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1801 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1801 на аукционе ibercoin - September 26, 2012
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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