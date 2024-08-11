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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1799 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1799 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1799 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1799 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Испания 8 мараведи 1799 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Jesús Vico - October 26, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - October 15, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 октября 2019
Сохранность VF
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1799 на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1799 на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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