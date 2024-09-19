Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1806 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 мараведи
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1806 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Cayón Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.
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