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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1789 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1789 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1789 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1789 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3205 проданному на аукционе Jesús Vico за 80 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1789 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 8 мараведи 1789 на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность F
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Испания 8 мараведи 1789 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1789 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1789 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1789 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1789 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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