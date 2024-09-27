Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1789 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 мараведи
- Год 1789
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1789 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3205 проданному на аукционе Jesús Vico за 80 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2019.
Сохранность
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- Cayón (2)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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