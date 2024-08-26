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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1793 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1793 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1793 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1793 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (3)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 мараведи 1793 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 8 мараведи 1793 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 8 мараведи 1793 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1793 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1793 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1793 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1793 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1793 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1793 на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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