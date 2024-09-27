Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1793 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1793 M MF
Средняя цена 410 $
Продажи
1 248
Аверс
Реверс
2 эскудо 1793 S CN
Средняя цена 360 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 эскудо 1793 M M
Средняя цена 710 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1793 M MF
Средняя цена 240 $
Продажи
0 169
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1793 M MF
Средняя цена 550 $
Продажи
0 52

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1793 S CN
Средняя цена 250 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
4 реала 1793 M MF
Средняя цена 160 $
Продажи
1 47
Аверс
Реверс
2 реала 1793 M MF
Средняя цена 70 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 реала 1793 S CN
Средняя цена 130 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 реал 1793 M MF
Средняя цена 120 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 реал 1793 S CN
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 реала 1793 M MF
Средняя цена 45 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/2 реала 1793 S CN
Средняя цена 150 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1793
Средняя цена 65 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 мараведи 1793
Средняя цена 100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 мараведи 1793
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 мараведи 1793
Средняя цена 120 $
Продажи
0 59
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск