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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1793 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1793 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1793 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1793 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Heritage - August 13, 2020
Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Heritage - August 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Cayón - November 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Cayón - June 4, 2009
Продавец Cayón
Дата 4 июня 2009
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1793 S CN на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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