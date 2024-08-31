Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1793 года M M (Испания, Карл IV)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1793 года со знаком M M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2020.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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