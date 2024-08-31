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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1793 года M M (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1793 года M M - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1793 года M M - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1793 года со знаком M M. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
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  • Jesús Vico (1)
  • Reinhard Fischer (1)
Испания 2 эскудо 1793 M M на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 2 эскудо 1793 M M на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 2 эскудо 1793 M M на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 M M на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 2 эскудо 1793 M M на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 эскудо 1793 M M на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2011
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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