Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1793 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1793 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 600 EUR. Торги состоялись 8 мая 2013.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Дата 18 октября 2022
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Дата 28 сентября 2022
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Дата 30 мая 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 26 октября 2017
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Дата 22 декабря 2016
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