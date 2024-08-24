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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1793 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1793 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1793 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1793 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе HERVERA - October 26, 2018
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Soler y Llach - October 25, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1793 M MF на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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