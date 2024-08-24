Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1793 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1793 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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