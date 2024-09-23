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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1793 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 мараведи 1793 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 мараведи 1793 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1793 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 мараведи 1793 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 4 мараведи 1793 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 4 мараведи 1793 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1793 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 мараведи 1793 на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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