Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1793 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1793 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1793 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1793 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 290 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
  • Heritage (1)
  • Matos, Esteves & Pacheco (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Stephen Album (1)
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 13, 2022
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 13 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Heritage - April 24, 2014
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Heritage - April 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 реал 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1793 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1 реал Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск