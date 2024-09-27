Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1793 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1793 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 290 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (3)
- Heritage (1)
- Matos, Esteves & Pacheco (1)
- Numismática Leilões (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 13 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 реал 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск