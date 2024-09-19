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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1793 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1793 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1793 года M MF - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1793 года со знаком M MF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1303 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 675 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 2200 NOK
Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 21, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1793 M MF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 21, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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