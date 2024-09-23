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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1793 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 мараведи 1793 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 мараведи 1793 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1793 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Casa de Subastas de Madrid за 156 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 мараведи 1793 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 мараведи 1793 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 2 мараведи 1793 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1793 на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 мараведи 1793 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 мараведи 1793 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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