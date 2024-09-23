Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1793 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 мараведи
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1793 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Casa de Subastas de Madrid за 156 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (2)
- ibercoin (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 мараведи 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск