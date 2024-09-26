Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1793 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1793 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 500 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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