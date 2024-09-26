Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1793 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1793 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1793 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1793 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 500 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (4)
  • CNG (1)
  • Stack's (1)
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1793 S CN на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1793 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1/2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск