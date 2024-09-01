Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1793 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 мараведи
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1793 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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