Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1793 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 4 реала
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1793 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21394 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1500 USD. Торги состоялись 13 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 25 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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