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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1793 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 4 реала 1793 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 4 реала 1793 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 реала
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1793 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21394 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1500 USD. Торги состоялись 13 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе InAsta - April 1, 2024
Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Spink - January 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Spink - September 25, 2016
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 4 реала 1793 M MF на аукционе Artemide Aste - September 1, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 реала 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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