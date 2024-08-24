Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1793 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1793 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Spink UK за 360 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 реал 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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