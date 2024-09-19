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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1793 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1793 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1793 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1793 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 321 EUR
Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Schulman - May 14, 2016
Продавец Schulman
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1793 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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