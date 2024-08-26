Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1791 года (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 мараведи
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1791 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5627 проданному на аукционе Cayón Subastas за 55 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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- Cayón (2)
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- Pesek Auctions (1)
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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