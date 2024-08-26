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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1791 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1791 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1791 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1791 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5627 проданному на аукционе Cayón Subastas за 55 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • Pesek Auctions (1)
Испания 8 мараведи 1791 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1791 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 8 мараведи 1791 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 8 мараведи 1791 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1791 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1791 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1791 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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