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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1800 года (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 мараведи 1800 года - цена монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 мараведи 1800 года - цена монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1800 года. Это медная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
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  • Herrero (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Jesús Vico - September 18, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1800 на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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